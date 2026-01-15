SS36 riapre questo lunedì il potenziato svincolo di Piona

Lunedì riapre lo svincolo di Piona sulla SS36, recentemente potenziato. L'intervento, realizzato da Anas in circa un anno e mezzo, mira a migliorare la fluidità del traffico e la sicurezza dell’area. Questa riapertura rappresenta un passo importante per alleviare la congestione sull’Altolago, offrendo un collegamento più efficiente e sicuro per gli utenti della strada.

