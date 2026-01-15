SS 36 | apre lunedì il nuovo svincolo di Piona

Lunedì sarà inaugurato, con qualche giorno di anticipo, il nuovo svincolo di Piona sulla strada Statale 36. Completato dopo circa un anno e mezzo di lavori, l'intervento mira a migliorare la fluidità del traffico nella zona. L'apertura anticipata rappresenta un passo importante per la viabilità locale, offrendo maggiore efficienza e sicurezza agli utenti della strada.

Aprirà lunedì, con qualche giorno d'anticipo rispetto alla data del 24 gennaio, inizialmente indicata da Anas, il nuovo svincolo di Piona lungo la strada Statale 36, opera completata dopo un anno e mezzo di lavori e che, come sottolineano i colleghi di LeccoToday, alleggerirà il traffico.

