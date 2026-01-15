spread btp bund crolla sotto i 60 punti dopo il picco quali titoli italiani acquistare

Il crollo dello spread Btp-Bund sotto i 60 punti, dopo aver toccato un picco superiore a 64, rappresenta un dato importante per gli investitori. In questa fase di volatilità, è utile valutare con attenzione i titoli italiani più solidi e adatti a un portafoglio equilibrato. Di seguito, un’analisi delle opportunità di investimento nel contesto attuale, considerando le recenti variazioni di mercato.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha registrato un improvviso crollo in apertura il 15 gennaio, dopo che la chiusura del giorno precedente aveva registrato grande instabilità e un balzo oltre i 64 punti. Il calo è stato favorito da una riduzione dei rendimenti dei titoli italiani, mentre quelli di Berlino sono rimasti sostanzialmente stabili. La riduzione dello spread si può ricondurre sia alla situazione internazionale, con Trump che ha allontanato la possibilità di un imminente attacco all’ Iran, sia ai risultati, pubblicati nella tarda serata di ieri 14 gennaio, dell’ultima asta dei Btp a tre anni, che ha visto rendimenti bassi e una domanda molto maggiore dell’offerta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

