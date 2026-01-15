Sporting Lisbona-Casa Pia venerdì 16 gennaio 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici Comincia il girone di ritorno

Analisi e pronostici di Sporting Lisbona-Casa Pia, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle 21:15. La sfida segna l'inizio del girone di ritorno, con lo Sporting che cerca di ridurre il ritardo dal Porto, capolista in Primeira Liga. Approfondiamo formazioni, quote e possibili risultati, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla partita e le sue prospettive.

Lo Sporting Lisbona ha disputato un buon girone d'andata in Primeira Liga ma ha ben 7 punti di ritardo dal Porto capolista, che sta tenendo un ritmo quasi impossibile: il sogno di centrare il terzo titolo consecutivo è molto difficile da realizzare ma i ragazzi di Rui Borges ci vogliono provare. Archiviata la delusione in .

