Sport musica e teatro | la Fiamma olimpica guida il weekend piacentino

Il weekend a Piacenza propone una serie di eventi tra sport, musica e teatro. Venerdì 16 gennaio si svolgerà il passaggio della Fiamma olimpica nel centro storico, accompagnato da incontri culturali e culturali al Conservatorio Nicolini, Teatro Trieste 34 e Biblioteca Paolo Boiardi di Gossolengo. Un’occasione per vivere momenti di condivisione e approfondimento nella città.

Venerdì 16 gennaio in Centro storico il passaggio della Fiamma olimpicaVenerdì 16 gennaio al Conservatorio Nicolini un incontro su soft skills e consapevolezzaVenerdì 16 gennaio al Teatro Trieste 34 l'incontro "Parla bene, pensa bene"Venerdì 16 gennaio alla Biblioteca Paolo Boiardi di Gossolengo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Un weekend lungo con Aida a teatro, l'arrivo della Fiamma Olimpica e la Befana. Tornano anche i Re Magi Leggi anche: Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Firenze La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sport, musica e inclusione: Cremona accoglie la Fiamma Olimpica sabato 17 gennaio; Casa Verona inaugura il 2026 con un mese di eventi tra sport e cultura: attesi come ospiti Panatta e Compagnoni; Gli eventi di inizio 2026; Eventi segnalati dai Comuni. Milano Cortina: con Coca-Cola, Viaggio della Fiamma Olimpica percorso che celebra sport, musica e condivisione - Cola, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, svela le attivazioni che renderanno questo evento un momento unico e memorabile, ... iltempo.it La Fiamma Olimpica arriva in Puglia: tre giorni di sport, musica e celebrazione - Cortina 2026 attraverserà la Puglia tra il 29 e il 31 dicembre, trasformando l’attesa dei Giochi in un’esperienza collettiva di sport, musica e condivisione. lagazzettadelmezzogiorno.it Roma si prepara a festeggiare il passaggio della Fiamma Olimpica: un evento unico tra musica, sport e spettacolo - Roma si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. romatoday.it Sabato 17 Gennaio – Live Music Night Il Catona Sport Village apre le porte a una serata speciale, dove gusto e musica si incontrano in un’atmosfera raffinata Ospiti della serata: *Jo Pugliese Group* Un dinne show ricco di energia, perfetto per acco facebook Dopo l’attesissimo ritorno alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, la prossima estate l’artista bolognese porterà “RIO ARI O LIVE” nei festival, anfiteatri e luoghi storici di tutta Italia bit.ly/lucacarboni26 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.