Sport in tv oggi giovedì 15 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Ecco la guida aggiornata agli eventi sportivi di oggi, giovedì 15 gennaio. In questa occasione, trovate gli orari, i programmi e le modalità di visione in televisione e streaming di tutte le principali gare. OA Sport vi offre un quadro completo per seguire le competizioni senza rischiare di perdere nessuna opportunità di viewing.

Oggi, giovedì 15 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul tennis coi tanti tornei in territorio oceanico, in avvicinamento agli Australian Open. A questo proposito, tante esibizioni: il Kooyong Classic con Matteo Berrettini e Flavio Cobolli coinvolti; l’Opening Week con Carlos Alcaraz e Novak Djokovic in campo. Tanta italia nelle qualificazioni al primo Major dell’anno. In primo piano poi gli sport invernali con le prove di discesa maschile e femminile, rispettivamente a Wengen e a Tarvisio, mentre nel massimo circuito internazionale del biathlon a Ruhpolding (Germania) assisteremo alla staffetta maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

