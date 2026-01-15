Ezio Guaitamacchi, giornalista e curatore, analizza l’eredità di David Bowie a dieci anni dalla pubblicazione di

“Black Star“, dieci anni dopo. Quale curatore dell’edizione italiana, il giornalista Ezio Guaitamacchi presenta questa sera all’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare “David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo”, il volume sul Duca Bianco dato alle stampe dal biografo Paul Morley nel primo anniversario a cifra tonda della scomparsa. Ospiti, l’altro curatore Leonardo Follieri e Andrea Mirò, Claudio Agostoni, Ivan Cattaneo, Giancarlo Onorato. Impreziosito da una prefazione cofirmata da Paolo Fresu e Manuel Agnelli, il volume focalizza innanzitutto il dualismo dell’indole bowiana, le sue sfide artistiche ed esistenziali, lo slancio visionario che continua a farne tutt’ora un imprescindibile riferimento culturale della scena pop-rock. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: David Bowie 10 anni dopo, due nuove biografie raccontano il ‘Duca Bianco’

Leggi anche: ‘David Bowie-Hello Starman!’, a Parma una mostra dedicata al Duca Bianco

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Splendori e misteri di David Bowie. Guaitamacchi indaga il Duca Bianco - Quale curatore dell’edizione italiana, il giornalista Ezio Guaitamacchi presenta questa sera all’Auditorium Demetrio ... ilgiorno.it

S. ROSARIO MEDITATO - MISTERI GAUDIOSI Insegnamenti del Servo di Dio don Dolindo Ruotolo sulla vita nascosta di Gesù, Maria e Giuseppe. 1. L’annuncio dell’Angelo a Maria Vergine. “Maria credette al grande mistero che le si annunziò e credette all’eff facebook