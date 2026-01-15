Il 15 gennaio 2026, Geppi Cucciari conduce su Rai 3

. Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 15 gennaio 2026. Anticipazioni e ospiti. Tanti gli ospiti, a cominciare dall’attrice Anna Ferzetti, protagonista al cinema nell’ultimo film di Paolo Sorrentino “La Grazia”, Marco D’Amore in veste di regista della nuova serie “Gomorra – Le Origini”, Victoria Cabello con il podcast “Fuori di Cabello” e il cantautore Roberto Vecchioni che presenta il nuovo libro – “L’orso Bianco era nero” – e, nel corso della puntata, regala al pubblico una esibizione musicale accompagnato dal chitarrista Massimo Germini. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 15 gennaio 2026

