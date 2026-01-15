SPID a rischio rallentamenti nel weekend | ecco cosa sapere e come prepararsi
Nel weekend dal 16 al 18 gennaio 2026, il servizio SPID potrebbe sperimentare rallentamenti a causa di interventi di manutenzione programmata da parte di AGID. Questi aggiornamenti mirano a migliorare l’infrastruttura del sistema, garantendo maggiore affidabilità nel tempo. Si consiglia agli utenti di pianificare le proprie attività online considerando possibili tempi di attesa e di consultare le comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti.
