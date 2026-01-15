SPID a rischio rallentamenti nel weekend | ecco cosa sapere e come prepararsi

Nel weekend dal 16 al 18 gennaio 2026, il servizio SPID potrebbe sperimentare rallentamenti a causa di interventi di manutenzione programmata da parte di AGID. Questi aggiornamenti mirano a migliorare l’infrastruttura del sistema, garantendo maggiore affidabilità nel tempo. Si consiglia agli utenti di pianificare le proprie attività online considerando possibili tempi di attesa e di consultare le comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti.

SPID, rallentamenti e disservizi dal 16 al 18 gennaio - Tra venerdì 16 e domenica 18 gennaio ci sarà un importante intervento tecnico sui server alla base dello SPID: previsti disservizi. hdblog.it

SPID va sul cloud, possibili down tra il 16 e il 18 gennaio - AgID annuncia la migrazione di SPID sul cloud: tra venerdì 16 e domenica 18 gennaio possibili rallentamenti o interruzioni dei servizi. msn.com

Sciopero ATM Milano 15 gennaio Metro, bus e tram a rischio per 24 ore. Cosa sapere facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.