SPID a rischio rallentamenti nel weekend | ecco cosa sapere e come prepararsi

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel weekend dal 16 al 18 gennaio 2026, il servizio SPID potrebbe sperimentare rallentamenti a causa di interventi di manutenzione programmata da parte di AGID. Questi aggiornamenti mirano a migliorare l’infrastruttura del sistema, garantendo maggiore affidabilità nel tempo. Si consiglia agli utenti di pianificare le proprie attività online considerando possibili tempi di attesa e di consultare le comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti.

AGID annuncia interventi di manutenzione dal 16 al 18 gennaio 2026: rallentamenti temporanei per aggiornamenti all’infrastruttura del sistema. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Spid cambia di nuovo: ecco cosa devi sapere e perché nessuno ne parla

Leggi anche: Addio SPID, arriva IT-Wallet: cosa cambia per te e cosa devi sapere subito per la tua privacy

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

spid rischio rallentamenti weekendSPID a rischio rallentamenti nel weekend: ecco cosa sapere e come prepararsi - AGID annuncia interventi di manutenzione dal 16 al 18 gennaio 2026: rallentamenti temporanei per aggiornamenti all’infrastruttura del sistema ... fanpage.it

spid rischio rallentamenti weekendSPID, rallentamenti e disservizi dal 16 al 18 gennaio - Tra venerdì 16 e domenica 18 gennaio ci sarà un importante intervento tecnico sui server alla base dello SPID: previsti disservizi. hdblog.it

spid rischio rallentamenti weekendSPID va sul cloud, possibili down tra il 16 e il 18 gennaio - AgID annuncia la migrazione di SPID sul cloud: tra venerdì 16 e domenica 18 gennaio possibili rallentamenti o interruzioni dei servizi. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.