Spezia definito l’arrivo di Romano dalla Roma
Lo Spezia ha ufficializzato l’ingaggio di Alessandro Romano dalla Roma. Il centrocampista classe 2006 si trasferisce in Serie B in prestito secco, con un’opzione di valorizzazione futura. Romano è pronto a iniziare la sua esperienza con la nuova squadra, contribuendo al progetto tecnico dello Spezia.
Lo Spezia chiude per Alessandro Romano. Il centrocampista classe 2006 è pronto a lasciare la Roma per approdare in Serie B: operazione definita in prestito secco con premio di valorizzazione. Il via libera dei giallorossi è già arrivato e i documenti risultano pronti. Romano, reduce da una stagione di alto livello con la Primavera romanista, è atteso dal primo vero banco di prova tra i professionisti. A guidarlo ci sarà Roberto Donadoni, con lo Spezia che punta su di lui per rafforzare il progetto tecnico puntando sui giovani. Chiusura imminente e inserimento graduale: lo Spezia accelera, Romano è pronto a misurarsi con il campionato cadetto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Calciomercato Spezia, chiuso il colpo in prospettiva a centrocampo: arriva Romano in prestito dalla Roma! I dettagli
Leggi anche: Calciomercato Roma, la Serie B attende Romano: pronto il prestito allo Spezia
Pedullà: "Spezia, in dirittura d'arrivo Romano" - Come riporta Alfredo Pedullà, "è stato raggiunto un accordo con la Roma che va solo formalizzato per Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 ch ... tuttob.com
Radio Mercato Pedro Mendes dice sì allo Spezia: addio Modena Pedro Mendes è pronto a vestire la maglia dello Spezia. Dopo giorni di confronti, le parti hanno raggiunto l’intesa e il trasferimento dell’attaccante portoghese è ormai definito, segnando la fi facebook
UFFICIALE Mattia #Valoti è un nuovo giocatore dello #Spezia Arriva a titolo definitivo dalla #Cremonese Contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione #Calciomercato #Transfers #SerieA #SerieB x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.