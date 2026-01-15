Lo Spezia ha ufficializzato l’ingaggio di Alessandro Romano dalla Roma. Il centrocampista classe 2006 si trasferisce in Serie B in prestito secco, con un’opzione di valorizzazione futura. Romano è pronto a iniziare la sua esperienza con la nuova squadra, contribuendo al progetto tecnico dello Spezia.

Lo Spezia chiude per Alessandro Romano. Il centrocampista classe 2006 è pronto a lasciare la Roma per approdare in Serie B: operazione definita in prestito secco con premio di valorizzazione. Il via libera dei giallorossi è già arrivato e i documenti risultano pronti. Romano, reduce da una stagione di alto livello con la Primavera romanista, è atteso dal primo vero banco di prova tra i professionisti. A guidarlo ci sarà Roberto Donadoni, con lo Spezia che punta su di lui per rafforzare il progetto tecnico puntando sui giovani. Chiusura imminente e inserimento graduale: lo Spezia accelera, Romano è pronto a misurarsi con il campionato cadetto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Spezia, definito l’arrivo di Romano dalla Roma

Pedullà: "Spezia, in dirittura d'arrivo Romano" - Come riporta Alfredo Pedullà, "è stato raggiunto un accordo con la Roma che va solo formalizzato per Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 ch ... tuttob.com