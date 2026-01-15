Spettacoli a pagamento. Pistoiesi appassionati ma non assidui spettatori. Spesi dieci milioni e mezzo.

Secondo i dati diffusi dall’Ufficio statistico della Regione Toscana, la provincia di Pistoia registra un numero limitato di cittadini che partecipano a spettacoli a pagamento. Nonostante un investimento complessivo di circa dieci milioni e mezzo di euro, gli appassionati di cultura sono pochi e non frequenti, evidenziando una presenza modesta di pubblico nello scenario culturale locale.

PISTOIA Una provincia che non pensa troppo alla cultura? Secondo i dati diffusi in questi giorni dall’ufficio statistiche della Regione Toscana, in merito al numero di cittadini che hanno usufruito di spettacoli nei vari territori sembrerebbe proprio così. Le stime sono aggiornate a fine 2024, avendo avuto tutti i report Siae di ogni iniziativa, ma il trend è questo: in provincia ci sono stati 788.697 spettatori fra teatri, cinema e manifestazioni sportive per una spesa totale di circa 10 milioni e mezzo di euro a fronte di 11.140 spettacoli complessivi. Peggio fanno soltanto Massa Carrara (con poco più di 600mila spettatori) e Prato (con 623mila e a fronte di una popolazione ben più ampia di quella pistoiese). 🔗 Leggi su Lanazione.it

