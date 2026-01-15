Spettacolare Franzoni! L’azzurro domina anche la seconda prova della discesa libera di Wengen

Giovanni Franzoni ha conquistato la seconda prova della discesa libera maschile a Wengen, mantenendo il risultato positivo ottenuto martedì. La gara si è svolta sabato 17 alle 12:30, confermando la sua buona forma in questa disciplina. Una prestazione che rafforza le sue ambizioni per la competizione in corso, in un evento di grande rilevanza nel calendario sciistico.

Lo scatenato Giovanni Franzoni conferma il trionfale risultato di martedì e si aggiudica la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen, appuntamento in programma sabato 17 alle 12:30. L’azzurro si candida così, di diritto, al ruolo di protagonista assoluto sulla leggendaria Lauberhorn. Franzoni, sceso con il pettorale numero 27, è autore di una progressione inesorabile grazie a cui recupera il ritardo della parte iniziale e taglia il traguardo con l’eccellente 2:27.37 rifilando l’abissale distacco di +1.14 al secondo classificato Alle sue spalle si piazza il francese Maxence Muzaton che, sceso con il pettorale numero 21, chiude in 2:28. 🔗 Leggi su Oasport.it

