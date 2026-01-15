Speciale scrutini | norme consigli e documenti da scaricare Aggiunto verbale secondaria II grado

In vista degli scrutini scolastici, questa guida offre informazioni sulle norme, consigli pratici e documenti necessari, tra cui il verbale per la secondaria di secondo grado. La rivista “Gestire la scuola” ha raccolto risorse utili per dirigenti e docenti, aiutandoli a prepararsi al meglio per le operazioni di scrutinio. Un supporto essenziale per affrontare con chiarezza e precisione questa fase importante dell’anno scolastico.

In arrivo gli scrutini nelle scuole italiane. Al fine di facilitare le operazioni, la rivista "Gestire la scuola" ha elaborato una serie di articoli e documenti utili per dirigenti e docenti. Verbale II secondo grado Sostituzione dei docenti assenti Scrutini del primo periodo valutativo alla primaria: quadro normativo, adempimenti e verbalizzazione nel sistema a regime .

