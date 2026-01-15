Spari nella notte bucano tre vetrine | Vendetta per dissidi coi gestori

Nella notte, tre vetrine sono state danneggiate con dei colpi, lasciando danni ai locali coinvolti. Gli atti non sembrano essere vandalici casuali, ma piuttosto una forma di rivalsa legata a dissidi tra i gestori dei bar e altri soggetti. Indagini in corso per chiarire le motivazioni e identificare responsabili.

Non si è trattato di atti vandalici, ma di gesti mirati ai danni dei tre bar. Una sorta di vendetta, pare legata a dissidi con i gestori. Mentre ancora tra lo stupore, l'indignazione e la solidarietà ai baristi colpiti diversi clienti esprimevano la loro vicinanza ma anche preoccupazione per la sicurezza in centro storico, la polizia di Stato ha risolto in poche ore il caso denunciando a piede libero, i presunti responsabili. Ieri pomeriggio dalla Questura è arrivato l'esito delle tempestive indagini avviate in mattinata per gli spari che nella notte avevano danneggiato le vetrate del BarCode in viale Vittorio Emanuele II nonché della gelateria Corsi e del bar Chiacchiere in Settembre, entrambi in via XX Settembre.

