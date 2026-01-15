Spari contro un imprenditore cinese | arrestato anche l’autista del commando Si cerca il mandante

Nella giornata del 15 gennaio 2026 a Milano, un imprenditore cinese è stato vittima di un atto di violenza con spari in via Marsala. Le forze dell’ordine hanno arrestato anche l’autista del commando, mentre proseguono le indagini per individuare il mandante dell’attacco. La vicenda è ancora sotto stretta osservazione, con particolare attenzione agli sviluppi sulle motivazioni e sui responsabili.

Milano, 15 gennaio 2026 – Spari a un imprenditore cinese in via Marsala: preso l'autista della vettura impiegata dagli autori del raid per la fuga. L'uomo è stato arrestato dalla polizia e portato a San Vittore in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. È stato identificato, invece, il mandante dell'attacco, ancora uccel di bosco. Si tratta degli sviluppi dell'inchiesta riguardante un agguato risalente al 26 marzo dell'anno scorso: tre mesi dopo, a giugno, gli agenti della squadra mobile avevano infatti già arrestato gli autori materiali dell'assalto a colpi di pistola.

