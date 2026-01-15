Spagna locale incendiato a Madrid | vietate candele scintillanti

Domenica scorsa a Madrid, un incendio è divampato nel locale Fanático. L'intervento rapido di un cameriere ha evitato conseguenze più gravi. In seguito all’incidente, è stato deciso di vietare l’uso di candele scintillanti nei locali pubblici, per garantire maggiore sicurezza. La notizia evidenzia l’importanza di misure preventive e di una pronta risposta in situazioni di emergenza.

È accaduto domenica scorsa al Fanático, uno dei locali più popolari di Madrid. Grazie all'intervento tempestivo di un cameriere, si è evitato che le fiamme divampate all'interno si trasformassero in una tragedia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Spagna, locale incendiato a Madrid: vietate candele scintillanti Leggi anche: Candele scintillanti e fuochi d’artificio in un locale di Madrid: incendio evitato a dieci giorni da Crans-Montana Leggi anche: Candele scintillanti e fuochi d’artificio in un locale: tragedia evitata a poco da Crans-Montana Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Candele scintillanti e fuochi d'artificio in un locale di Madrid provocano un incendio dieci giorni dopo Crans-Montana; Incendio nel locale a Madrid come a Crans-Montana, cameriere-eroe spegne le fiamme partite dal bengala; Fuochi artificiali hanno fatto scoppiare un incendio in un ristorante a Madrid; Candele scintillanti in un ristorante di Madrid: scoppia incendio 10 giorni dopo il dramma di Crans Montana. Guida autonoma, IVECO accelera anche in Spagna con il partner PlusAI Con il contributo dell'operatore logistico locale Sesé, e con la partecipazione del Governo di Aragona (Spagna), Iveco Group e PlusAI svilupperanno due veicoli pesanti dotati di capaci facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.