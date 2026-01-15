Spaccio si aggrava la misura e dopo pochi giorni ai domiciliari finisce in carcere

Enrico Gallucci, 45enne di Lecce, arrestato il 10 gennaio dai Carabinieri di Santa Rosa, ha visto aggravarsi la propria posizione. Dopo pochi giorni agli arresti domiciliari, la misura è stata revocata e Gallucci è stato trasferito in carcere. Questa decisione rappresenta un ulteriore passo nel procedimento giudiziario in corso.

LECCE – Si sono aperte le porte del carcere per Enrico Gallucci, il 45enne leccese arrestato lo scorso 10 gennaio dai Carabinieri della stazione di Santa Rosa. Nonostante la giudice per le indagini preliminari Maria Francesca Mariano avesse inizialmente confermato la detenzione domiciliare dopo.

