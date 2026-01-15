Spaccio nel Parco del Serio business da 20mila euro al giorno

Un’indagine approfondisce il fenomeno dello spaccio nel Parco del Serio, rivelando un’attività illecita che genera circa 20mila euro quotidiani. Attraverso le testimonianze di un ex frequentatore, emergono dettagli su traffico di eroina, armi nascoste e figure chiave come il “palo”, i quattro pusher e il capo noto come “Lungo”. Uno sguardo obiettivo su un fenomeno complesso che coinvolge criminalità e sicurezza pubblica.

Grassobbio, operazione dei carabinieri nel Parco del Serio. Un arresto per spaccio e detenzione d’arma da fuoco - Oltre venti militari coinvolti nell'operazione nel Parco del Serio, anche in abiti civili, con unità cinofila e il supporto dell’elicottero. ecodibergamo.it

Arrestato pusher armato nel Parco del Serio: addosso pistola e coltello - Marocchino, classe 1995, irregolare senza fissa dimora, ha cercato di allontanarsi in bici lungo la pista ciclabile. bergamonews.it

Il bellissimo bosco vicino a Fucecchio trasformato in un parco della droga: la task force dei carabinieri per debellare lo spaccio e far tornare il luogo sicuro facebook

