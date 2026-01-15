Spaccio nel Parco del Serio business da 20mila euro al giorno

Un’indagine approfondisce il fenomeno dello spaccio nel Parco del Serio, rivelando un’attività illecita che genera circa 20mila euro quotidiani. Attraverso le testimonianze di un ex frequentatore, emergono dettagli su traffico di eroina, armi nascoste e figure chiave come il “palo”, i quattro pusher e il capo noto come “Lungo”. Uno sguardo obiettivo su un fenomeno complesso che coinvolge criminalità e sicurezza pubblica.

L’INCHIESTA. Il racconto di un ex frequentatore: «Gira tantissima eroina». Le dosi e le armi sottoterra, il «palo», i 4 pusher e il capo detto «Lungo». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

