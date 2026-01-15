Spaccate e furti in quattro negozi Coppia nei guai

Nella settimana, quattro negozi di Stradella sono stati vittime di furti e spaccate. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine che si è conclusa con l’identificazione e le denunce di due persone ritenute responsabili. La vicenda evidenzia la tempestività e l’efficacia delle attività di indagine condotte dai carabinieri locali.

STRADELLA (Pavia) Quattro spaccate nell'arco di una settimana. Ma non sono rimasti irrisolti. Le indagini dei carabinieri di Stradella si sono infatti concluse con l'identificazione e le denunce, in stato di libertà, dei due presunti responsabili. Una coppia domiciliata a Sant'Angelo Lodigiano, lei trentenne e lui trentaquattrenne, che all'esito degli accertamenti dei militari sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di furto aggravato e continuato in concorso. A dicembre nell'arco di soli otto giorni, da giovedì 11 a giovedì 18, con gli altri due colpi il sabato 13 e il lunedì 15, erano stati messi a segno le razzìe ai danni di diversi esercizi commerciali sia a Stradella sia a Broni, tra cui la pizzeria d'asporto Zio Gianni in via Trento, l'Enologica Pavese in via Garibaldi e il fruttivendolo in piazza Vittorio Veneto.

