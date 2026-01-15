Spaccata contro la Wild Buns Bakery VIDEO

Un incidente si è verificato in pochi secondi, come mostrato in un video condiviso su Facebook dall'ex sindaco di Impruneta, Alessio Calamandrei. La scena riguarda una spaccata contro la Wild Buns Bakery, evidenziando un momento improvviso e inatteso. L'evento ha attirato l'attenzione sulla rapidità con cui si possono verificare situazioni imprevisti in contesti quotidiani.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.