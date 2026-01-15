Spaccata contro la Wild Buns Bakery VIDEO
Un incidente si è verificato in pochi secondi, come mostrato in un video condiviso su Facebook dall'ex sindaco di Impruneta, Alessio Calamandrei. La scena riguarda una spaccata contro la Wild Buns Bakery, evidenziando un momento improvviso e inatteso. L'evento ha attirato l'attenzione sulla rapidità con cui si possono verificare situazioni imprevisti in contesti quotidiani.
È successo tutto in una quindicina di secondi, come si vede in un video pubblicato su Facebook dall'ex sindaco di Impruneta, Alessio Calamandrei. Sono le 4 del mattino di mercoledì 14 gennaio, è ancora notte fonda.Le telecamere interne riprendono un uomo, incappucciato, dietro la porta a vetri. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
L’ira del titolare: «Questa città è in mano ai ladri» Il video della telecamera di sicurezza alle 4.07 di mattina del 14 gennaio inquadra nitidamente la scena: un ladro colpisce con un fianco la vetrata della Wild Buns Bakery di Borgo Pinti a Firenze, la sfonda, entr facebook
