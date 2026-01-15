Sosta selvaggia a Rosignano ecco lo ' street control' sulle auto della Municipale | Strumento che migliora la sicurezza

A Rosignano, da febbraio, la Polizia Municipale intensificherà i controlli sulla sosta dei veicoli, introducendo lo street control. Questo strumento mira a garantire il rispetto delle norme e migliorare la sicurezza stradale. L’attenzione sarà rivolta alle soste selvagge e alle violazioni delle normative, contribuendo a un ambiente più ordinato e sicuro per cittadini e automobilisti.

A partire da febbraio, la Municipale di Rosignano intensificherà i controlli per verificare il rispetto della normativa in materia di fermate e sosta dei veicoli. Sulle pattuglie in dotazione verrà montato il cosiddetto "Street Control", un dispositivo elettronico già da tempo utilizzato per. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

