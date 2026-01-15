Un operaio della Ford sospeso senza stipendio dopo aver insultato Trump online, definendolo un “protettore di pedofili” legandosi ai controversi Epstein files. Nonostante la sospensione, la sua iniziativa di raccolta fondi ha raggiunto circa 800mila dollari. La vicenda evidenzia come le espressioni sui social possano avere conseguenze immediate, anche in contesti lavorativi e politici.

“ Protettore di pedofili ” aveva urlato a Trump, facendo riferimento agli Epstein files che da mesi stanno mettendo in imbarazzo l’amministrazione. Per parte sua, il presidente gli aveva gridato “f*ck you” e fatto il dito medio. Ora la Ford, probabilmente sotto pressione, ha deciso di sospendere e lasciare senza stipendio TJ Sabula, il lavoratore protagonista della contestazione diventata virale. La Casa Bianca aveva reagito definendolo alla Cnn “un individuo squilibrato in preda a una crisi di rabbia”. Che ora si ritroverà senza stipendio e occupazione fino a data da destinarsi. Per l’uomo – operaio, padre di famiglia e bianco – è già stata avviata una raccolta fondi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sospeso senza stipendio l’operaio della Ford che ha offeso Trump. Ma online raccoglie donazioni per 800mila dollari

Leggi anche: "Proteggi i pedofili". E Trump fa il dito medio all'operaio della Ford: "Vaff..."

Leggi anche: Operaio della Ford a Trump: «Difensore dei pedofili» e lui mostra il dito medio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Treviso, operatore sospeso senza stipendio per molestie alle colleghe: il giudice lo riammette in servizio, deve pagare il mutuo - Sospeso per molestie sessuali alle colleghe, il giudice lo reintegra sul luogo di lavoro perché ha il mutuo da pagare: sei mesi senza stipendio sarebbero stati insostenibili. corrieredelveneto.corriere.it

Stalking agli studenti salernitani: annullata la sospensione al professore universitario I giudici annullano il provvedimento nei confronti di Carmine Alfano, adottato dall’Università di Salerno. Il professore era stato sospeso (con privazione dello stipendio fino a facebook