Sorteggio Australian Open Sinner debutta con Gaston | possibile semifinale con Musetti

Jannik Sinner affronta Hugo Gaston nel suo primo match agli Australian Open, segnando l'inizio del tabellone principale. Con il sorteggio ufficiale, si delineano potenziali incontri fino alle fasi finali, tra cui una possibile semifinale con Lorenzo Musetti. L'appuntamento a Melbourne rappresenta un'importante occasione per l'azzurro di confermare la propria crescita nel circuito ATP.

Jannik Sinner riparte a Melbourne contro Hugo Gaston. Con il sorteggio del tabellone principale si entra nel vivo degli Australian Open, primo slam della stagione: l'azzurro n.2 al mondo, inserito nella parte bassa scende in campo per difendere il titolo vinto un anno fa e in semifinale potrebbe trovare Lorenzo Musetti (da questa settimana n.5 al mondo) che esordisce con il belga Raphael Callignon.

Sinner-Alcaraz, il sorteggio degli Australian Open: le insidie di Jannik (e l'appuntamento in finale). Tabellone difficile per gli altri azzurri - La strada è tracciata adesso non rimane altro che scendere in campo, rispettare i pronostici e contendersi il titolo il prossimo 1 febbraio. msn.com

Pagina 0 | Sinner, sorteggio Australian Open: il percorso fino alla finale. Sfortuna Berrettini - Svelati i tabelloni del primo slam stagionale con la sfida tra l'azzurro ed Alcaraz che torna in scena. tuttosport.com

Australian Open, sorteggio da incubo per Sinner: pericolo Fonseca. Alcaraz rischia, Musetti trova Collignon, sfortuna Berrettini Il numero 2 del mondo debutta a Melbourne contro il francese Hugo Gaston e sulla sua strada c’è la promessa brasiliana. Percorso facebook

Sorteggio Australian Open: Sinner debutta contro Gaston, derby Musetti-Sonego al secondo turno x.com

