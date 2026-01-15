Sono stato spogliato e rapinato a Termini da una banda di magrebini Il racconto choc di un turista
Un turista racconta di essere stato derubato da un gruppo di magrebini nei pressi della stazione Termini, mentre si recava a incontrare un amico. L’episodio, avvenuto recentemente, evidenzia le criticità legate alla sicurezza nella zona. Una testimonianza che invita a riflettere sulla necessità di maggiore attenzione e misure di prevenzione per turisti e residenti.
Era appena arrivato a Roma per trovare un amico quando è stato accerchiato nei pressi della stazione Termini da una banda di magrebini e rapinato. Una violenta aggressione avvenuta prima di quella subita, sempre in quella zona, dal funzionario del ministero del Made in Italy e dal rider andare in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
