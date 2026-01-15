Sono stati due anni di estremo dolore sofferenza e spaesamento Questa storia di resilienza e dignità la dedico alla memoria del mio papà | così Fabio Damato ex braccio destro di Chiara Ferragni dopo il proscioglimento
Dopo due anni di difficoltà e sofferenza, Fabio Damato, ex collaboratore di Chiara Ferragni, dedica il suo percorso di resilienza alla memoria del padre. Recentemente, il Tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni, disponendo il proscioglimento per estinzione del reato di truffa semplice, chiudendo così un capitolo giudiziario complesso.
Il giudice della III sezione penale del Tribunale di Milano, Ilio Mannucci, ha assolto Chiara Ferragni disponendo il proscioglimento per estinzione del reato riqualificato in truffa semplice. Proscioglimento che ha riguardato anche i coimputati di Chiara Ferragni, ovvero l’allora suo braccio destro, Fabio Damato, e il presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo. L’imprenditrice aveva raggiunto un accordo con il Codacons per il ritiro della denuncia e risarcito i consumatori che si sono sentiti presi in giro. Da qui la richiesta della difesa di assoluzione con formula piena, avanzata anche per gli altri imputati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Fabio Damato dopo la sentenza Ferragni: «La giustizia è stata ristabilita. Dedico questa storia di resilienza e dignità alla memoria del mio papà»
Leggi anche: Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, rompe il silenzio dopo la sentenza di proscioglimento
