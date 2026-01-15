Sono spariti! Crans-Montana la notizia shock dopo la strage

L’incidente avvenuto al bar Le Constellation di Crans-Montana, durante il Capodanno, ha causato numerose vittime e feriti, suscitando grande attenzione in Europa. La tragedia ha aperto un complesso percorso giudiziario e investigativo, alimentando dubbi e riflessioni. In questo contesto, sono emersi dettagli che continuano a riguardare la vicenda, mantenendo alta l’attenzione sull’evento e sulle sue conseguenze.

Una tragedia che ha scosso l'Europa intera continua a rivelare dettagli inquietanti. Il Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana non ha solo lasciato un bilancio drammatico di 40 morti e 116 feriti, ma ha aperto un complicato capitolo giudiziario e burocratico che ancora oggi solleva interrogativi. Tra documenti spariti e misure cautelari, le famiglie delle vittime italiane si muovono tra Vaticano e Palazzo Chigi per cercare risposte e giustizia. I punti da chiarire, infatti, sono diversi. Documentazione persa sulla ristrutturazione. Tra i documenti sequestrati dalla polizia del Canton Vallese, secondo quanto riportato da SkyTg24, mancherebbe quello relativo alla ristrutturazione del 2015 del locale, dove morirono decine di giovani.

