Belinda Bencic, prima mamma e poi tennista, ha visto la sua classifica salire dalla 1213ª posizione in soli 14 mesi. Dopo aver brillato alla United Cup, torneo internazionale a squadre miste, ha guidato la Svizzera fino alla finale e si è distinta come Most Valuable Player. Ora, a pochi mesi dagli Australian Open, si prospetta come una delle favorite del torneo.

È stata la protagonista della United Cup – il torneo internazionale di tennis a squadre miste che ha visto anche la partecipazione di Cobolli e Paolini per l’Italia – durante la quale ha trascinato la sua Svizzera fino alla finale, guadagnandosi così il premio di Most Valuable Player del torneo. Un risultato forse impossibile da pronosticare 12 mesi fa, quando si trovava fuori dalle prime 480 giocatrici più forti al mondo. Ora, però, la tennista elvetica Belinda Bencic si è ripresa la sua reale posizione nel ranking WTA, quella top 10 che in carriera aveva già raggiunto a 18 anni e poi ritrovato in più occasioni fino al 2024, prima di fermarsi in vista della nascita della sua prima figlia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "Sono prima mamma, poi tennista": era finita in 1213esima posizione, dopo 14 mesi Belinda Bencic è tra le favorite agli Australian Open

