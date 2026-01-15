Adamo Massa, 37 anni di origini sinti, è stato coinvolto in un episodio tragico a Lonate Pozzolo, dove è rimasto ferito durante una rapina in una villetta. In passato, si presentava come tecnico del gas per truffare anziani, un comportamento che ha attirato l’attenzione sulle modalità con cui alcune persone si approfittano della vulnerabilità delle persone più anziane.

Si chiamava Adamo Massa, aveva 37 anni ed era di origine sinti l'uomo morto dopo essere rimasto ferito durante una rapina in una villetta di Lonate Pozzolo, nel Varesotto. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, all'interno dell'abitazione dei genitori di Jonathan Rivolta, 33 anni. La reazione del proprietario. Insospettito dai rumori provenienti dal piano inferiore della casa Rivolta è sceso per capire cosa stesse accadendo, sorprendendo i ladri all'interno dell'abitazione. Ne è nata una colluttazione violenta, durante la quale il giovane ha colpito uno dei malviventi con un coltello, nel tentativo di difendersi.

© Ilgiornale.it - "Sono il tecnico del gas": così il rom ucciso truffava gli anziani

