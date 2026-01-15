Sondrio a colori conquista anche i negozi | il merchandising cresce e guarda ai turisti

Sondrio punta sempre di più sulla propria immagine e lo fa anche attraverso il merchandising: la linea "Sondrio a colori", lanciata a fine 2024 dall'Amministrazione comunale, si amplia dopo i riscontri positivi e arriva nei negozi cittadini. I gadget, già in vendita all'Infopoint e nei Musei, iniziano ora a comparire anche nelle vetrine del centro, a partire dalla Libreria Valli, prima attività ad aver aderito all'iniziativa. La gamma di prodotti si allarga e spazia da cappellini, zaini, borracce, penne, ombrelli, borse e scaldacollo fino a quaderni, matite ecosostenibili, calamite e adesivi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Leggi anche: Dallo studentato a Medicina. Il campus cresce, guarda al futuro e aumentano anche i posti letto

Leggi anche: Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Brescianini ai dettagli. Goretti guarda anche in B

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

UNA NUOVA DATA CON GLI ABBA SHOW - The Golden Years!!! Domenica 19 aprile 2026 alle ore 17.30 Teatro Sociale, Sondrio AdbaShow The First Italian Abba Tribute Band THE GOLDEN YEARS Una nuova data, rigorosamente live, della tribute band - facebook.com facebook