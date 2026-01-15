Sondrio a colori conquista anche i negozi | il merchandising cresce e guarda ai turisti

Sondrio punta sempre di più sulla propria immagine e lo fa anche attraverso il merchandising: la linea "Sondrio a colori", lanciata a fine 2024 dall'Amministrazione comunale, si amplia dopo i riscontri positivi e arriva nei negozi cittadini. I gadget, già in vendita all'Infopoint e nei Musei, iniziano ora a comparire anche nelle vetrine del centro, a partire dalla Libreria Valli, prima attività ad aver aderito all'iniziativa. La gamma di prodotti si allarga e spazia da cappellini, zaini, borracce, penne, ombrelli, borse e scaldacollo fino a quaderni, matite ecosostenibili, calamite e adesivi.

