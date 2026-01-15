Sondaggi politici ripartono Fratelli d’Italia e il Pd | in crescita tutto il centrodestra e i dem

I sondaggi politici di inizio anno mostrano una situazione stabile, con il centrodestra che mantiene il suo vantaggio sull’opposizione. Fratelli d’Italia torna sopra il 30% dei consensi, secondo la Supermedia di YouTrend per Agi, mentre anche il Partito Democratico registra una crescita. In questo scenario, gli equilibri tra le principali forze politiche rimangono sostanzialmente invariati.

Gli equilibri non cambiano. I sondaggi di inizio anno consegnano un quadro sostanzialmente stabile, con il centrodestra che resta in vantaggio sull'opposizione e con Fratelli d'Italia che torna al di sopra del 30% dei consensi, stando alla Supermedia di YouTrend per Agi. La coalizione di governo guadagna oltre un punto percentuale rispetto alle rilevazioni di dicembre, prima della fine dell'anno. Nell'opposizione, invece, qualche variazione c'è e favorisce il Pd che guadagna consensi a scapito dei 5 Stelle. L'altra questione affrontata dal sondaggio riguarda il referendum sulla giustizia, la cui data è stata fissata al 22 e al 23 marzo.

