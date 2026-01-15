Sondaggi politici il 2026 inizia bene per FdI | il partito della premier sopra il 30% Il Pd guadagna su M5S

Nel 2026, i sondaggi politici mostrano una crescita di Fratelli d’Italia, che supera il 30%, consolidando la propria posizione. Il partito della premier continua a rafforzarsi, mentre il centrodestra nel suo complesso registra un incremento di oltre un punto rispetto a fine dicembre. Nel frattempo, il Partito Democratico guadagna terreno sul Movimento 5 Stelle, delineando nuovi scenari nel panorama politico italiano.

Roma, 15 gennaio 2026 – Prosegue anche nel 2026 l’onda lunga di consenso per Fratelli d’Italia che si conferma sopra il 30%, mentre il centrodestra nel complesso guadagna oltre un punto rispetto a fine dicembre. La prima Supermedia dell’anno restituisce, com’era prevedibile, un quadro pressoché identico a quello con cui si è concluso il 2025. Nonostante la, relativa, scarsità di sondaggi pubblicati nei pochi giorni trascorsi dalla ripresa delle attività da parte degli istituti demoscopici, emergono comunque alcuni spunti interessanti. Il primo è lo stato di salute decisamente positivo di FdI, tornata sopra il 30%, e del centrodestra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

