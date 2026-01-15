Sondaggi politici il 2026 inizia bene per FdI | il partito della premier sopra il 30% Il Pd guadagna su M5S

Da quotidiano.net 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, i sondaggi politici mostrano una crescita di Fratelli d’Italia, che supera il 30%, consolidando la propria posizione. Il partito della premier continua a rafforzarsi, mentre il centrodestra nel suo complesso registra un incremento di oltre un punto rispetto a fine dicembre. Nel frattempo, il Partito Democratico guadagna terreno sul Movimento 5 Stelle, delineando nuovi scenari nel panorama politico italiano.

Roma, 15 gennaio 2026 – Prosegue anche nel 2026 l’onda lunga di consenso per Fratelli d’Italia che si conferma sopra il 30%, mentre il centrodestra nel complesso guadagna oltre un punto rispetto a fine dicembre. La prima Supermedia dell’anno restituisce, com’era prevedibile, un quadro pressoché identico a quello con cui si è concluso il 2025. Nonostante la, relativa, scarsità di sondaggi pubblicati nei pochi giorni trascorsi dalla ripresa delle attività da parte degli istituti demoscopici, emergono comunque alcuni spunti interessanti. Il primo è lo stato di salute decisamente positivo di FdI, tornata sopra il 30%, e del centrodestra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

sondaggi politici il 2026 inizia bene per fdi il partito della premier sopra il 30 il pd guadagna su m5s

© Quotidiano.net - Sondaggi politici, il 2026 inizia bene per FdI: il partito della premier sopra il 30%. Il Pd guadagna su M5S

Leggi anche: Sondaggi politici: FdI si conferma primo partito ma perde consenso, il Pd guadagna terreno

Leggi anche: Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sale sopra il 30%: bene anche il M5s, cala la Lega

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sondaggi politici 2026, chi inizia meglio l’anno tra i partiti: FdI al 31%, Pd segue a distanza; Sondaggi politici: l’anno comincia con un calo di Fratelli d’Italia. Sale il Pd; Sondaggi, chi è il leader del centrosinistra che può battere Giorgia Meloni; Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 9 gennaio, FdI stabile, Pd e Iv su, calo per M5S insieme a FI e Lega.

sondaggi politici 2026 iniziaSondaggi politici, il 2026 inizia bene per FdI: il partito della premier sopra il 30%. Il Pd guadagna su M5S - La prima supermedia youtrend dell’anno conferma il buon momento anche per il centrodestra, che guadagna oltre un punto rispetto all’ultima rilevazione. quotidiano.net

sondaggi politici 2026 iniziaSondaggi politici 2026, chi inizia meglio l’anno tra i partiti: FdI al 31%, Pd segue a distanza - Il M5S è al 12,1% mentre FI si piazza al 10,5%, davanti alla Lega, che prende l’8,3%. fanpage.it

sondaggi politici 2026 iniziaSondaggi politici: Fratelli d’Italia inizia il 2026 in calo, il Pd cresce - Il primo sondaggio Swg del 2026 per il Tg La7 segna un dato politicamente rilevante: dopo mesi di sostanziale stabilità, Fratelli d’Italia registra una flessione e il Partito Democratico torna a cresc ... globalist.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.