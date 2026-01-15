Sondaggi Giorgia Meloni domina anche nel 2026 | FdI resta sopra il 29%

Secondo gli ultimi sondaggi, Giorgia Meloni mantiene la leadership nel panorama politico italiano nel 2026, con il Partito di FdI stabile sopra il 29%. La sua posizione si conferma solida, riflettendo un quadro politico in cui il centrodestra continua a prevalere. Questi dati offrono un quadro aggiornato della situazione politica attuale, evidenziando le dinamiche di consenso e le tendenze emergenti nel contesto nazionale.

Il panorama politico italiano all’alba del 2026 appare dominato da una figura centrale che non sembra temere confronti diretti con i propri avversari o con gli stessi alleati di coalizione. Secondo le ultime rilevazioni dell’Osservatorio Delphi, pubblicate in esclusiva da Fanpage.it, Giorgia Meloni mantiene una leadership salda e indiscussa, confermandosi come il punto di riferimento principale per l’elettorato conservatore e non solo. Nonostante il trascorrere degli anni e le fisiologiche difficoltà legate all’esercizio del potere, il consenso verso la presidente del consiglio resta granitico, delineando uno scenario in cui un’alternativa credibile fatica ancora a emergere con forza nel dibattito pubblico nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

