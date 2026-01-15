sommer che riflessi acerbi fa la guardia la scossa di lautaro

Durante la partita, Sommer si distingue per alcuni interventi decisivi, tra cui un ottimo riflesso su Siebert. Acerbi si impegna a mantenere l’attenzione difensiva, mentre Lautaro dà una scossa importante alla squadra. Akanji, inizialmente incerto, si stabilizza e garantisce solidità lungo la linea difensiva. Un confronto di prestazioni che mette in evidenza l’impegno e la concentrazione di tutti i giocatori coinvolti.

SOMMER 7. Ottimo riflesso su Siebert. Questa volta l’Inter la salva lui. AKANJI 6,5. Un po’ incerto in avvio, ma dalle sue parti non si passa. ACERBI 7. Buona guardia centrale, soprattutto sull’uomo. Anche quando la squadra si allunga ne esce con la posizione. BASTONI 6. Che fine ha fatto il regista aggiunto dei tempi d’Inzaghi? Trema anche su un paio di ripartenze. DIOUF 5. Chivu prova la soluzione mancina destra, strozza due grandi occasioni in avvio di ripresa. BARELLA 5. Prende ritmo poco prima di lasciare il campo. Resta un primo tempo povero di idee e ricco di errori. E in zona gol non si sblocca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

