Solidarietà all’Iran | il Consiglio cittadino per le pari opportunità organizza flash mob

Il Consiglio cittadino per le pari opportunità esprime solidarietà alle donne, ai giovani e a tutto il popolo iraniano coinvolto nelle proteste in atto nel paese. Per sensibilizzare l’opinione pubblica, organizza un flash mob a Pisa, sottolineando l’importanza di sostenere i diritti umani e la libertà di espressione. Un gesto di vicinanza e rispetto verso chi lotta per i propri valori e la propria dignità.

Pisa, 15 gennaio 2026 – Di fronte alla cruenta repressione delle proteste che sta avvenendo in Iran, il Consiglio cittadino per le pari opportunità sente il dovere di esprimere la propria piena e convinta solidarietà alle donne, ai giovani, all'intero popolo iraniano che sta coraggiosamente scendendo in piazza a rischio della vita. La posizione dell'organo cittadino viene spiegata con queste parole: "L'ondata di violenze e abusi a cui stiamo assistendo è su una scala mai vista finora, configurando una catastrofe umanitaria di fronte alla quale non si può rimanere indifferenti. Le manifestanti e i manifestanti si trovano di fronte a un regime, quello degli Ayatollah, tanto tirannico quanto vile, che al fine di nascondere il largo uso di torture ed esecuzioni sommarie ha recentemente bloccato l'accesso a Internet in tutto il Paese".

