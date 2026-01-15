Solidarietà al popolo iraniano | il Pri dedicherà il 9 febbraio al loro Risorgimento

Il Partito Repubblicano Italiano ha deciso di dedicare il 9 febbraio al popolo iraniano e al suo Risorgimento. In un momento in cui la lotta per i diritti civili e le libertà fondamentali è più che mai attuale, questa iniziativa intende esprimere solidarietà e sostegno ai cittadini iraniani che si impegnano per un futuro di libertà e dignità. La Repubblica rappresenta infatti un’idea di inclusione, rispetto e giustizia per tutti.

"La Repubblica non è solo una forma di governo, ma un'idea di libertà, dignità, fratellanza e giustizia. È l'idea per cui, nella nostra storia, giovani donne e uomini hanno sacrificato la vita sfidando tirannie e repressioni, sognando un Paese laico, giusto e libero. Come repubblicano e come.

