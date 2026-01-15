Sofia Goggia ha affrontato con pragmatismo la prima prova cronometrata della discesa di Tarvisio, parte della Coppa del Mondo 2025-2026. Nonostante alcuni errori di linea, l’atleta si concentra sul lavoro da svolgere, sottolineando l’importanza di una maggiore morbidezza nelle curve. La sua attitudine riflette un approccio professionale e mirato a migliorare, senza allarmismi, per le prossime gare.

Sofia Goggia non ha brillato nella prima prova cronometrata della discesa libera di Tarvisio, in occasione della tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La fuoriclasse bergamasca ha chiuso il primo training ufficiale sulla pista “Di Prampero” in 24ma posizione con un distacco di 2?72 dal miglior tempo dell’austriaca Nina Ortlieb. “ La pista è bella, la neve è molto soffice e penso che sia necessario diluire molto bene le pressioni in curva; ci sono curve molto lunghe in cui bisognerà essere molto morbidi. In questa prima prova ho fatto un po’ di errori di linea, ho dato pressioni forti in alcune curve: c’è ancora molto da lavorare “, il commento dell’azzurra ai microfoni della FISI. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia non si allarma: “C’è da lavorare, ho fatto errori di linea. Serve morbidezza”

