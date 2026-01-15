Sofia Goggia | La pista di Tarvisio è bella Ho fatto degli errori di linea c’è ancora da lavorare

Sofia Goggia ha commentato la prima prova cronometrata della discesa libera di Tarvisio, evidenziando che la pista è bella ma presenta margini di miglioramento. La campionessa italiana ha riconosciuto di aver commesso alcuni errori di linea e ha sottolineato la necessità di lavorare ancora sulla tecnica, in vista delle prossime sfide della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile.

Sofia Goggia non ha brillato nella prima prova cronometrata della discesa libera di Tarvisio, in occasione della tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La fuoriclasse bergamasca ha chiuso il primo training ufficiale sulla pista “Di Prampero” in 24ma posizione con un distacco di 2?72 dal miglior tempo dell’austriaca Nina Ortlieb. “ La pista è bella, la neve è molto soffice e penso che sia necessario diluire molto bene le pressioni in curva; ci sono curve molto lunghe in cui bisognerà essere molto morbidi. In questa prima prova ho fatto un po’ di errori di linea, ho dato pressioni forti in alcune curve: c’è ancora molto da lavorare “, il commento dell’azzurra ai microfoni della FISI. 🔗 Leggi su Oasport.it

