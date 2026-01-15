Snam sul rigassificatore ancora barricate toscane

Snam ha presentato domanda di proroga per mantenere operativo il rigassificatore Italis Lng nel porto di Piombino. La richiesta riguarda l’autorizzazione in corso di validità, in un contesto di gestione e sviluppo delle infrastrutture energetiche italiane. La decisione sarà valutata dalle autorità competenti, considerando aspetti tecnici e ambientali, nel rispetto delle normative vigenti.

Snam ha chiesto la proroga dell'autorizzazione per la permanenza del rigassificatore Italis Lng nel porto di Piombino. Un'opera realizzata in tempi record (120 giorni per l'autorizzazione e l'installazione) nel bel mezzo della crisi del gas post-invasione dell'Ucraina. E che nel 2025 ha coperto l'8% della domanda nazionale. Eppure, nonostante i risultati e l'innegabile utilità dell'opera, tornano i veti incrociati di enti locali e Pd che sul tema cambiano idea da un anno all'altro. Basti pensare che a Ravenna (sede di un altro rigassificatore) il sindaco Pd Michele De Pascale (prima del suo attuale ruolo regionale), ha affrontato la questione del rigassificatore, con posizioni che si sono evolute, passando da un sostegno all'idea di Ravenna come hub energetico a dichiarazioni di estraneità o contrarietà a nuovi progetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Snam, sul rigassificatore ancora barricate toscane Leggi anche: Piombino: “guerra” sul rigassificatore. Snam chiede la proroga. Giani: “Governo pensi a un altro porto” Leggi anche: Snam-Oge come Unicredit-Commerzbank: alla Germania non piace l’Italia che compra sul suo territorio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Snam, sul rigassificatore ancora barricate toscane. Snam, sul rigassificatore ancora barricate toscane - Nel 2025 il terminale di rigassificazione toscano ha accolto 43 carichi di Gnl, coprendo circa l'8% della domanda nazionale. ilgiornale.it

