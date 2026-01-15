Skincare virale make-up iconico e community fortissime | ecco i marchi che stanno definendo le nuove tendenze beauty

Nel 2025, il mondo della bellezza si conferma un settore in continua evoluzione, caratterizzato da skincare virale, make-up iconico e community appassionate. I marchi che dominano le tendenze sono quelli che sanno interpretare le esigenze di un pubblico sempre più attento e connesso, contribuendo a plasmare i nuovi canoni di bellezza. L’interesse online testimonia quanto questo settore resti uno dei più dinamici e seguiti nel panorama digitale.

N el 2025 la bellezza si conferma uno dei territori – social – più dinamici e desiderati, come dimostrano i volumi di ricerca online. Nella classifica dei brand più cercati, pubblicata da Retail Boss, troviamo i 10 nomi che hanno definito l’estetica – e le strategie marketing – rappresentative degli ultimi 12 mesi. Parte la Milano Beauty Week, al centro la gentilezza X I beauty brand più virali del 2025. Routine virali su TikTok, storytelling emozionale e community digitali sempre più attive. I beauty brand di ultima generazione sono veri e propri catalizzatori di stile di vita, valori e aspirazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

