Sistema fieristico | Fusione tra Forlì e Cesena e collaborazione con Rimini

La crisi della Fiera di Forlì trova una possibile soluzione nella fusione con l’ente fieristico di Cesena, proposta da Paolo Lucchi, ex sindaco di Cesena e presidente di Legacoop Romagna. Questa collaborazione tra le fiere di Forlì, Cesena e Rimini mira a rafforzare il sistema fieristico regionale, favorendo sinergie e sostenibilità. Un intervento strategico per rilanciare il settore e superare le difficoltà attuali.

Come uscire dalla crisi della Fiera di Forlì? Con la fusione con l’ente fieristico di Cesena. La proposta viene avanzata da Paolo Lucchi, ex sindaco di Cesena e attuale presidente di Legacoop Romagna. "Forlì – dice Lucchi – ha la forza e la capacità per essere protagonista di un confronto sul futuro del sistema fieristico romagnolo, nonostante la difficile situazione in cui versa il suo quartiere espositivo. Sappiamo che il sindaco Zattini e l’assessore Cicognani, hanno sempre dedicato attenzioni non residuali alla questione e che gli importanti risultati dell’accordo del 2014 sul Macfrut tra Ieg e di Cesena Fiera, sono stati rafforzati dal gemellaggio con Fieravicola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

