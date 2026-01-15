Jannik Sinner ha confermato che Darren Cahill continuerà a essere il suo allenatore anche nella stagione 2026. La decisione, ora ufficiale, rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del giovane tennista italiano, sottolineando la stabilità del suo team e l’impegno condiviso verso obiettivi a lungo termine. La collaborazione tra Sinner e Cahill prosegue, consolidando una partnership strategica nel panorama tennistico internazionale.

È arrivata anche l’ufficialità. Darren Cahill resterà allenatore di Jannik Sinner anche per la stagione 2026. Lo ha confermato lo stesso campione altoatesino, ospite d’onore al sorteggio degli Australian Open di cui è campione in carica e che scatteranno domenica 18 gennaio. «Abbiamo avuto una bella chiacchierata alla fine dell’anno scorso», ha spiegato il fenomeno di Sesto Pusteria. «Abbiamo deciso di proseguire insieme almeno per un’altra stagione. Darren mi dà tanta calma e mi sento molto al sicuro con lui nell’angolo. Non solo io, ma anche il resto del team. E poi giocare in Australia con un membro del team australiano è qualcosa di molto buono, proveremo a fare il massimo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sinner scioglie i dubbi sul futuro di coach Cahill

