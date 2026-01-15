Jannik Sinner ha annunciato che continuerà a lavorare con il coach Darren Cahill almeno per un’altra stagione. Durante il sorteggio degli Australian Open, il tennista italiano ha condiviso alcune riflessioni sulla collaborazione in corso, sottolineando l’importanza del rapporto professionale con il suo allenatore. Questa decisione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita di Sinner nel circuito internazionale.

Jannik Sinner, ospite al sorteggio degli Australian Open, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo coach Darren Cahill. Le parole di Sinner. Il tennista altoatesino ha affermato che Cahill sarà il suo coach almeno fino alla fine del 2026, affiancando Simone Vagnozzi: «Io e Darren abbiamo avuto una bella chiacchierata alla fine dell’anno e abbiamo deciso di proseguire insieme almeno per un’altra stagione. Darren mi dà tanta calma e mi sento molto al sicuro con lui nell’angolo, e non solo io, ma anche il resto del team». Sinner debutterà agli Australian Open contro Hugo Gaston, numero 94 al mondo, e potrebbe esserci in semifinale una sfida con Lorenzo Musetti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner: «Io e Cahill continueremo insieme almeno un’altra stagione»

Leggi anche: Sinner, coach Vagnozzi: “Io e Cahill al lavoro per migliorare l’arsenale di Jannik”

Leggi anche: Tennis, Darren Cahill giura fedeltà a Sinner: “Se Jannik vorrà proseguiremo ancora insieme”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il Real Madrid eliminato dall’Albacete (Serie B) in Coppa del Re. Comincia malissimo Arbeloa. Marca: “vergogna” Sconfitta per 3-2 con gol all'ultimo secondo. Marca attacca Florentino: “Xabi licenziato per acclamazione personale, che non è popolare, nel pian.

Sinner e il retroscena su Cahill: "Io e Darren abbiamo avuto una bella chiacchierata..." - Dopo un pomeriggio di allenamento e relax, l'azzurro è stato ospite della cerimonia del sorteggio del prestigioso torneo, dove ha ... corrieredellosport.it