Sindaco per due voti a Lesina non è finita | è caccia ai certificati medici dei disabili accompagnati alle urne
A Lesina, piccolo comune sul lago, si apre un dibattito sulla validità delle recenti elezioni comunali, dopo che il sindaco è stato rieletto con due voti di margine. La questione riguarda l’accompagnamento dei disabili alle urne e i certificati medici necessari. Gli elettori sono in attesa di chiarimenti sulle modalità di voto e sulle eventuali ripetizioni, in un contesto di incertezza e attenzione alle procedure.
All’esito delle Comunali del 25 e 26 maggio 2025, Primiano Di Mauro si è imposto con appena due voti di scarto sulla competitor Alessandra Matarante, sua ex vice dal 2021 al 2024, fino a quando con la sua firma non ha contribuito allo scioglimento anticipato del Consiglio comunale. A capo di liste civiche nell’alveo del centrodestra - il primo è stato anche commissario provinciale della Lega, molto vicino all’ex europarlamentare, amico di Salvini, Massimo Casanova, la seconda in Forza Italia - ora sono passati al secondo round nelle aule di tribunale. La giustizia amministrativa è stata chiamata a correggere i risultati. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
