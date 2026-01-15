Sindaco per due voti a Lesina non è finita | è caccia ai certificati medici dei disabili accompagnati alle urne

A Lesina, piccolo comune sul lago, si apre un dibattito sulla validità delle recenti elezioni comunali, dopo che il sindaco è stato rieletto con due voti di margine. La questione riguarda l’accompagnamento dei disabili alle urne e i certificati medici necessari. Gli elettori sono in attesa di chiarimenti sulle modalità di voto e sulle eventuali ripetizioni, in un contesto di incertezza e attenzione alle procedure.

