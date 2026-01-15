Simonelli sul caos arbitri | Sempre più incontri per l’uniformità di giudizio

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha affrontato nuovamente il tema del caos arbitrale, sottolineando la crescente quantità di incontri dedicati all’uniformità di giudizio. Dopo la riunione presso la sede FIGC a Roma, ha evidenziato l’importanza di un processo continuo di confronto e miglioramento per garantire maggiore coerenza nelle decisioni arbitrali.

Simonelli. Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, è tornato a parlare del tema arbitrale al termine della riunione sulle riforme del sistema calcio, svoltasi a Roma presso la sede della FIGC. Uscendo dall’incontro, il numero uno della Lega ha sottolineato la necessità di intensificare il dialogo con la classe arbitrale per migliorare la comprensione delle decisioni prese in campo. “ Stiamo cercando, insieme agli arbitri, di fare sempre più incontri per spiegare meglio le decisioni e arrivare a una maggiore uniformità di giudizio “, ha spiegato Simonelli, evidenziando come il confronto diretto rappresenti uno strumento fondamentale per ridurre le divergenze interpretative e rendere più chiaro il lavoro degli ufficiali di gara. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

