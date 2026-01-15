Signora le sono cadute le monete le sottraggono al borsa con 600 euro cash | coppia arrestata dai Carabinieri

Da cesenatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state arrestate dai Carabinieri per aver sottratto circa 600 euro in contanti a una signora mentre le monete le cadevano dalla borsa. Questo episodio evidenzia come sia importante mantenere attenzione e cautela in situazioni quotidiane per evitare di essere vittime di furti o raggiri. Restare vigili è il modo migliore per proteggersi e prevenire situazioni spiacevoli.

C'è sempre da stare attenti perché gli stratagemmi per mettere in atto furti e raggiri vari sono svariati. Ora lo sa, suo malgrado, una signora di Gambettola che nel parcheggio di un supermercato è stata derubata della sua borsa da una giovane coppia sudamericana con la ‘tecnica della monetina’. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Rubano 600 euro di Gratta e Vinci, fermati dai carabinieri prima di incassare le vincite

Leggi anche: Anagni. Cocaina e crack occultate in una credenza e quasi 4mila euro in contanti. Coppia di pusher arrestata dai Carabinieri

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Signora ha perso le monete: anziana derubata nel parcheggio del supermercato. Blitz dei carabinieri, tre arresti; Signora ha perso le monetine: anziana derubata al supermercato, tre arresti.

signora sono cadute monete“Le sono cadute le monete” ma le rubano la borsa: presi - I carabinieri in breve tempo hanno rintracciato l’autovettura utilizzata e fermato i sospetti ... luccaindiretta.it

signora sono cadute monete"Signora ha perso le monete": anziana derubata nel parcheggio del supermercato. Blitz dei carabinieri, tre arresti - “ la tecnica delle monetine è un inganno frequentemente utilizzato per distrarre le vittime e rubare i loro beni, in particolare borse e oggetti di valore. gazzettadiparma.it

Casei Gerola, truffa delle monete cadute: denunciati tre responsabili - Al termine di un’articolata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Voghera hanno denunciato tre soggetti sudamericani per i reati di furto aggravato in concorso e indebito utilizzo e ... laprovinciapavese.gelocal.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.