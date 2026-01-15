Signora le sono cadute le monete le sottraggono al borsa con 600 euro cash | coppia arrestata dai Carabinieri
Due persone sono state arrestate dai Carabinieri per aver sottratto circa 600 euro in contanti a una signora mentre le monete le cadevano dalla borsa. Questo episodio evidenzia come sia importante mantenere attenzione e cautela in situazioni quotidiane per evitare di essere vittime di furti o raggiri. Restare vigili è il modo migliore per proteggersi e prevenire situazioni spiacevoli.
C'è sempre da stare attenti perché gli stratagemmi per mettere in atto furti e raggiri vari sono svariati. Ora lo sa, suo malgrado, una signora di Gambettola che nel parcheggio di un supermercato è stata derubata della sua borsa da una giovane coppia sudamericana con la ‘tecnica della monetina’. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
