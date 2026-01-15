Signora le sono cadute le monete le sottraggono al borsa con 600 euro cash | coppia arrestata dai Carabinieri

Due persone sono state arrestate dai Carabinieri per aver sottratto circa 600 euro in contanti a una signora mentre le monete le cadevano dalla borsa. Questo episodio evidenzia come sia importante mantenere attenzione e cautela in situazioni quotidiane per evitare di essere vittime di furti o raggiri. Restare vigili è il modo migliore per proteggersi e prevenire situazioni spiacevoli.

"Signora ha perso le monete": anziana derubata nel parcheggio del supermercato. Blitz dei carabinieri, tre arresti - “ la tecnica delle monetine è un inganno frequentemente utilizzato per distrarre le vittime e rubare i loro beni, in particolare borse e oggetti di valore. gazzettadiparma.it

Casei Gerola, truffa delle monete cadute: denunciati tre responsabili - Al termine di un’articolata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Voghera hanno denunciato tre soggetti sudamericani per i reati di furto aggravato in concorso e indebito utilizzo e ... laprovinciapavese.gelocal.it

