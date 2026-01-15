signa spettacolo per i volontari che trasportano il midollo nel mondo vogliamo restituire le emozioni che proviamo nei nostri viaggi

Signa ospita uno spettacolo dedicato ai volontari impegnati nel trasporto del midollo per i pazienti in tutto il mondo. L’evento, tenutosi a Firenze il 15 gennaio 2026, mira a condividere le emozioni e le sfide di chi aiuta i malati di leucemia, raccontando il percorso dalla diagnosi alla rinascita tramite il trapianto. Un’occasione per sensibilizzare e valorizzare il ruolo fondamentale dei volontari in questo delicato processo.

Firenze, 15 gennaio 2026 - Raccontare il difficile percorso che i malati di leucemia si trovano ad affrontare, dalla scoperta della malattia fino alla rinascita attraverso il trapianto. È questo l’obiettivo di “ Ballare sotto la pioggia”, monologo teatrale realizzato da Associazione Culturale Sine Qua Non che andrà in scena giovedì 22 gennaio alle 21 al Teatro delle Arti di Lastra a Signa. Lo spettacolo, con ingresso su prenotazione obbligatoria, devolverà il ricavato – assicurate le spese di produzione – al Nucleo Operativo di Protezione Civile, associazione di volontari che da oltre trent’anni si occupa della logistica dei trapianti di midollo osseo, trasportando cellule staminali emopoietiche da un capo all’altro del mondo per interventi salvavita su pazienti affetti da leucemie e altre malattie del sangue. 🔗 Leggi su Lanazione.it

