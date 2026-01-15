Sigep 2026 Rimini | ecco dove incontrare Ernst Knam

A Sigep 2026 Rimini, uno degli eventi principali nel settore della pasticceria e del foodservice, sarà possibile incontrare Ernst Knam, rinomato maestro pasticcere. La manifestazione, che si svolge a Rimini, rappresenta un’opportunità per professionisti e appassionati di scoprire le ultime novità e tendenze nel settore dolciario a livello internazionale.

Ernst Knam tra i grandi protagonisti di Sigep 2026 Rimini. Ebbene sì, la fiera mondiale SIGEP – The World Expo for Foodservice Excellence – torna più 'carica' che mai a Rimini, nel cuore della Romagna, quale punto di riferimento internazionale per l'arte dolciaria. Ma anche per la panificazione e il foodservice, confermandosi anche nel nuovo anno (2026) come palcoscenico privilegiato per i più grandi protagonisti del settore. ERNST KNAM ALLA FIERA SIGEP 2026 RIMINI: DOVE E QUANDO INCONTRARE IL 'RE DEL CIOCCOLATO'. Tra i protagonisti più attesi e autentici di Sigep 2026 Rimini c'è sicuramente il grande Chef Ernst Knam.

