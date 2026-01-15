Sigarette dal 16 gennaio aumentano i prezzi | a quanto sale il pacchetto le tabelle

A partire dal 16 gennaio 2026, i prezzi delle sigarette in Italia subiranno un aumento. Questa variazione, che si rifletterà immediatamente sui costi al dettaglio, rappresenta un nuovo aggiornamento nel settore del tabacco, avvenuto senza ampie comunicazioni. Di seguito, vengono illustrate le nuove tariffe e le tabelle aggiornate per conoscere i dettagli del rincaro.

Dal 16 gennaio 2026 per i fumatori italiani scatta un nuovo aumento dei prezzi delle sigarette, un ritocco che arriva senza particolari annunci ma che si farà sentire immediatamente nelle tasche di chi acquista tabacchi lavorati. L’aggiornamento riguarda quasi 400 marche ed è stato formalizzato con la pubblicazione, avvenuta oggi, del nuovo listino ufficiale diffuso dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un atto tecnico, ma dagli effetti concreti, che segna l’avvio di una nuova fase di riallineamento dei prezzi al dettaglio. Il documento che chiarirà nel dettaglio le ragioni dell’aumento, con ogni probabilità legato alle nuove accise previste dalla legge di bilancio, non è stato ancora reso pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

