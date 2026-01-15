Sigarette da domani scattano i rincari | ecco quanto costeranno

Da domani, 16 gennaio, entreranno in vigore i nuovi aumenti dei prezzi delle sigarette, stabiliti dalla Manovra 2026. La Federazione italiana tabaccai ha diffuso i dettagli delle variazioni, con aggiornamenti sui costi al chilo e a pacchetto, fornendo un quadro chiaro delle modifiche previste.

Al via domani, sabato 16 gennaio, i primi rincari per le sigarette, stabiliti dalla Manovra 2026. Come ricorda la Federazione italiana tabaccai, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha già reso disponibile la tabella con le variazioni di prezzo al chilo con i relativi rincari a pacchetto. La lista riporta i prezzi aggiornati di sigarette, sigaretti, sigari, trinciati e altri tabacchi da fumo. I primi rincari riguardano le sigarette del gruppo Philip Morris, come Marlboro, Chesterfield, Merit, Diana e Muratti, con aumenti che saranno fino a 30 centesimi a pacchetto. La Federazione Italiana Tabaccai comunica che “i prodotti riportati nel listino, già pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, subiranno una modifica tariffaria che entrerà in vigore dal 16 gennaio 2026”, aggiungendo che “in data odierna, limitatamente alle marche oggetto del cambio tariffa, sono inibite la vendita Cash & Carry’ e le levate suppletive (straordinarie e urgenti) per le quali sia stata fatta richiesta nella medesima giornata di oggi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

