Siena al via la prima maratona di tango Ma si parla anche di diritto

A Siena prende il via la prima maratona di tango, un evento che unisce cultura e tradizione. Tuttavia, si discute anche di diritto, evidenziando il legame tra passione e professione. Come può un ballo argentino incontrare il mondo degli avvocati giovani? La risposta risiede nella volontà di creare momenti di condivisione e riflessione tra arte e professione legale.

Che c’entra il tango, si dirà, con l’associazione che riunisce i giovani avvocati dell’Aiga di Siena? C’entra eccome. Perché le toghe hanno avuto un’idea brillante per affrontare temi cari alla professione portando al contempo nella nostra città, in un periodo morto per la stagione turistica, oltre 150 persone da ogni parte del mondo. Il collante fra queste due realtà (apparentemente) distanti è rappresentato appunto dal tango e dal concetto del consenso. Che in questo ballo rappresenta un elemento etico e pratico fondamentale, che si esprime principalmente attraverso un codice di comunicazione non verbale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Siena, al via la prima maratona di tango. Ma si parla anche di diritto Leggi anche: Mail al veleno prima di licenziarsi: “Sì al diritto di critica, ma è illecito abusare di rubriche aziendali” Leggi anche: La maratona di Pisa parla russo con Dmitriy Nedelin Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Siena, al via la prima maratona di tango. Ma si parla anche di diritto. La potenza della MotoGP incontra la bellezza di Siena! Le moto Prima Pramac Yamaha oggi nella magica cornice di Piazza del Campo facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.